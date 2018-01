Napoli, stop della funicolare di Montesanto: fiamme a bordo e corse ferme per guasti tecnici

l pantografo di uno dei due treni che ha anche provocato un inizio di incendio che è stato immediatamente domato dal personale di bordo con gli estintori.

Sabato 20 Gennaio 2018, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 12:25

Corse bloccate per la funicolare di Montesanto, che oggi non ha aperto al pubblico a causa di un guasto registrato durante le corse di prova. Intorno alle 6 del mattino, infatti, si è verificata la rottura di due pantografi, organi di presa di corrente che sono caduti e hanno anche danneggiato la linea aerea, invalidando l’uso del sistema di corrente e di tutti i treni a disposizione. ILa funicolare, che collega via Morghen con Montesanto, includendo la fermata intermedia su corso Vittorio Emanuele, è quindi ferma e probabilmente lo sarà per molte ore, considerando l’importanza del guasto tecnico verificatosi. La direzione aziendale, in ogni caso, fa sapere che sono già all’opera i manutentori e gli esperti tecnici per ripristinare il regolare funzionamento delle linee ma sui tempi necessari per la riattivazione del servizio, non sono state diffuse informazioni.