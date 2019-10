Città della Scienza, sui ruderi dell'Italsider la fabbrica dei debiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 08:30

Ventiquattro milioni di debiti. Così era stata lasciata Città della scienza, quando è stata commissariata dalla Regione. Sei milioni di esposizione con le banche, sette con i fornitori, otto con il fisco, per varie partite tributarie. Per fortuna c'erano anche dieci milioni di attivo circolante. Ma il differenziale dava un segno rosso per quattordici milioni di euro. Durante la gestione commissariale dei mesi scorsi il deficit si è ridotto e oggi i conti sono in rosso per ventuno milioni di euro, con un attivo di nove. Sono numeri da bancarotta, se non fosse per una buona dotazione patrimoniale.