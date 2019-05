Napoli, il riscatto di Ivan: «Mio padre ucciso dai clan, volevo seguire le sue orme ma il lavoro mi ha salvato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

La storia di Ivan è di quelle destinate ad essere d'esempio per tanti giovani. 24 anni, una infanzia difficile e tante difficoltà economiche e familiari, le tentazioni della strada in un quartiere - Soccavo - che non offre quasi nulla ai giovani, la voglia di farsi largo nel mondo del lavoro e di lasciarsi alle spalle le difficoltà. E la rinascita grazie al lavoro. Oggi Ivan di Fiore fa parte dello staff della pizzeria di Errico Porzio, una delle più accorsate di Napoli, ed è proprio l'incontro con Porzio, come ha raccontato lo stesso giovane cameriere, a salvargli la vita e a dargli una possibilità di riscatto insperata.«Ho frequentato un corso di formazione dove Errico era docente - spiega Ivan - e gli ho chiesto di darmi una possibilità. Da tre anni lavoro nella sua pizzeria e mi si sono aperte tante strade che prima non riuscivo nemmeno a sognare. Grazie a questo lavoro riesco ad aiutare la mia famiglia, ad andare avanti e posso fare qualche progetto per il futuro. Errico Porzio per me non è solo un datore di lavoro - riconosce - ma è un mentore, un uomo che mi ha istruito, un secondo padre».Il vero padre Ivan lo perde all'età di 7 anni. All'epoca la famiglia faceva affidamento sull'aiuto economico dei nonni per tirare avanti. Poi la morte anche dei nonni. E Ivan, ancora giovanissimo, si ritrova addosso responsabilità enormi. «All'età di 16 anni lasciai la scuola e tiravo avanti facendo diversi lavoretti - racconta - ho fatto il portapizze e tante altre cose che però non sempre ci consentivano di arrivare a fine mese. E allora, nell'incoscienza dei miei sedici anni, ho fatto anche qualche piccola sciocchezza. Però quando mi ritrovavo da solo sentivo le responsabilità per le mie azioni e mi promisi di non voler più vivere così. Decisi quindi di iscrivermi al corso di Errico, una scelta che mi ha cambiato la vita».