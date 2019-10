Acerra, una piazza intitolata alla memoria del finanziere scelto Gennaro Esposito

Sabato 5 Ottobre 2019, 17:19

Alla presenza del comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di Divisione Virgilio Pomponi, e del sindaco del Comune di Acerra, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del “Largo” antistante al cimitero comunale alla memoria del finanziere scelto Gennaro Esposito.Nato ad Acerra il 23 giugno 1963, Esposito si arruolò nel Corpo della Guardia di Finanza il 18 ottobre 1983, frequentando il XII corso “Berane” presso il battaglione allievi finanzieri di Mondovì, e poi il secondo corso di specializzazione Antiterrorismo e Pronto Impiego (“baschi verdi”). Nel 1988, dopo aver terminato il periodo di formazione ed aver prestato attività di servizio a Palermo - svolgendo, tra l’altro, servizi di scorta e tutela a personalità dello Stato impegnate nella lotta alla mafia nel difficile contesto della Sicilia degli anni ’80 - fu trasferito a Bari presso la terza compagnia anticontrabbando.Il 18 maggio 1992, nel corso di una specifica attività di servizio per il contrasto al contrabbando di sigarette, mentre si stava recando a Torre a Mare per bloccare uno sbarco di tabacchi di contrabbando, perse la vita, a soli 28 anni, per le gravi ferite riportate, a seguito dell’impatto tra la moto sulla quale viaggiava e un’autovettura.Con decreto del 18 ottobre 1993 il finanziere scelto Esposito è stato riconosciuto “Vittima del dovere” ed iscritto nell’apposita graduatoria unica nazionale istituita dal ministero dell’Interno.Alla manifestazione di oggi ha preso parte la banda musicale della Guardia di Finanza che, dopo aver accompagnato solennemente le varie fasi della cerimonia, si è esibita, a beneficio della collettività, in un breve concerto.