Giovedì 8 Novembre 2018, 20:01

La Giunta comunale di Napoli, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris, ha approvato la delibera, proposta dall'assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, di intitolazione del tratto pedonale di via Maio di Porto, nell'omonimo quartiere, a Simonetta Lamberti, la piccola vittima uccisa in una faida di camorra il 28 maggio 1982. La strada che sarà intitolata a Simonetta è stata individuata dal Consiglio della Municipalità 2, che ha proposto l'intitolazione, in quanto frequentata soprattutto dai giovani grazie alla vicinanza dell'università (e della metro linea 1 fermata università), e «protesa verso il mare, simbolo di un orizzonte nuovo che vogliamo propiziare per la nostra terra» come recita la motivazione della delibera approvata dal Consiglio della Municipalità 2.