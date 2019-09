Napoli, la strage di gattini e colombi: «Attenti al veleno ai Colli Aminei»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numerosi colombi e gattini, sono stati ritrovati morti questa mattina, nelle aiuole di via Nicolardi. Una vera e propria strage di animali. La denuncia è stata raccolta dal Consigliere della Terza Municipalità Gennaro Acampora che lancia l’appello: «Pare che qualche delinquente abbia gettato del veleno. Se qualcuno ha visto qualcosa ieri o stanotte denunci, c’è molta preoccupazione per padroni di animali considerato l'accaduto».Dal parlamentino la richiesta di controlli è stata rivolta al Comune di Napoli ed al garante con delega alla tutela degli animali per verificare le cause dell'accaduto e porre i dovuti rimedi.L’assessore Roberta Gaeta ha contattato Asl, carabinieri ed enti preposti per verificare l'entità del danno. Il consiglio è quello di evitare il contatto con l’area in cui è avvenuta la strage di animali in quanto, al momento non si conoscono le cause.La preoccupazione dei residenti cresce: «Tutto ciò – dice Lina, una residente - può essere pericoloso anche per un bambino che cade e sciaguratamente ripone una mano sul veleno. Chiediamo di visionare le telecamere di zona, di qualche banca, in quanto ciò potrebbe aiutare ad identificare i colpevoli».