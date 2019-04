Lunedì 1 Aprile 2019, 19:17

«Nella notte di lunedì dei delinquenti hanno sversato delle vernici nei tombini di piazzetta Cariati. Abbiamo segnalato il caso alle autorità competenti, nella zona sono presenti la telecamere di videosorveglianza che saranno utili per identificare i responsabili». Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. «Si tratta di un gesto criminale che è solo la punta dell’iceberg dei comportamenti incivili che caratterizzano l’intera zona a ridosso di corso Vittorio Emanuele. Gli sversamenti illegali di rifiuti si ripetono a ritmo praticamente giornaliero. Da tempo i residenti cercano di arginare il fenomeno, esponendo anche dei cartelli per convincere gli incivili a desistere dai loro propositi, ma con scarsi risultati. Occorre un giro di vite contro queste pessime abitudini. Il nuovo regolamento comunale permetterà anche all’Asia di installare sistemi di videosorveglianza. Un presidio di controllo che potrebbe essere utilissimo nell’area di salita Cariati e via San Nicola da Tolentino».