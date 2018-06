Napoli, strappa collanina a una turista all'ingresso della Metro: preso

Domenica 10 Giugno 2018, 14:02

Gli agenti del Commissariato di Polizia San Carlo hanno arrestato Antonio Capoluongo 38enne napoletano per il reato di rapina.Poco dopo le 15.00 di ieri, una pattuglia dell’Ufficio investigativo del commissariato mentre percorreva piazza Cavour all’altezza dell’ingresso della Nuova Metropolitana, ha notato un uomo che seguiva da tergo due ragazze e con mossa fulminea strappava dal collo di una delle due la collanina indossata.Uno dei poliziotti è sceso immediatamente dall’autovettura di servizio ed ha inseguito il 38enne per alcune centinaia di metri bloccandolo dopo una breve ma intensa colluttazione con ancora in mano la refurtiva.Le due ragazze, entrambe turiste francesi, sono state accompagnate in commissariato per sporgere denuncia; alla vittima, 24enne, è stata restituita la collanina poco prima rapinatagli. Entrambe le giovani hanno proseguito la loro vacanza a Napoli.Il rapinatore è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissima lunedì.