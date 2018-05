Napoli, strapparono un Rolex in scooter a un turista canadese: presi

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Montecalvario, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, applicativa di una di misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di

Festante, 37enne napoletano, con pregiudizi specifici di polizia attualmente detenuto per altro procedimento, presso la Casa Circondariale di Poggioreale e della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di

Carola, 27enne, per il reato di furto con strappo con aggravante.



Le indagini eseguite dai poliziotti e coordinate con la Procura della Repubblica di Napoli, hanno evidenziato, grazie ad una meticolosa attività info-investigativa e ai sistemi di video-sorveglianza, la responsabilità di entrambi i soggetti. I due uomini, a bordo di uno scooter, entrambi indossanti un casco nero, strapparono un orologio, marca Rolex, del 1982, dal valore di circa 10.000 euro, ai danni di una turista canadese, in via Toledo nel mese di luglio del 2017.

Mercoledì 9 Maggio 2018, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LuigiEnzo