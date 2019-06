Napoli, torna la strategia del fuoco: decine di cassonetti in fiamme nella notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 07:30

Puzza di diossina e di camorra il centro storico. Sono ben 48 le campane bruciate negli ultimi cinque giorni a cui vanno aggiunti i cassonetti di rifiuti. Tutti incendi dolosi, appiccati velocemente da bande di delinquenti, spesso a volto coperto e anche lanciando il tizzone da bordo scooter. E non è tutto, perché stanno andando a fuoco anche auto e motorini. Un'escalation di atti vandalici ravvicinati che non si vedeva almeno da 5 anni in città. Segnali chiari, almeno nella quantità: un fenomeno troppo intenso per evitare di ipotizzare una «manovra della malavita», come dice, tra gli altri, il presidente della II Municipalità Francesco Chirico. Indaga la Procura, ma intanto monta la paura degli operatori Asia: «Sono preoccupato. Neanche a Capodanno abbiamo danni di questo genere», racconta l'amministratore dell'azienda Francesco Iacotucci.