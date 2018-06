Napoli, è stretta sulla movida: arriva il Daspo ai parcheggiatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 8 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi. Nell'ordinanza sulla Movida sicura, firmata ieri dal sindaco de Magistris, c'è un capitolo dedicato al contrasto di questa diffusa e grave forma d'illegalità. Salate le multe che vanno da 1.000 a 3.500 euro ma inoltre sarà emesso l'ordine di allontanamento, immediatamente trasmesso al questore, il cosiddetto Daspo.Nel provvedimento, che entrerà in vigore oggi viene data una mano ai gestori con orari di chiusura che prevedono mezz'ora in più, ma anche ai residenti. Molte le novità rispetto all'ordinanza stilata nel novembre scorso, prorogata in due occasioni, tutte pianificate dopo una serie di incontri con commercianti, Comitati dei residenti e componenti della «Consulta della notte» istituita dalla Municipalità 2. Novità che almeno sulla carta vorrebbero portare a una movida più educata e rispettosa delle leggi, con sanzioni molto più ingenti in caso di violazioni, ma soprattutto volte a migliorare la sicurezza urbana con specifici fattori emersi dal confronto del sindaco con prefetto e questore al Comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì mattina.