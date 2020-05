Napoli, prorogate fino al 31 maggio le agevolazioni per le strisce blu

Nella serata di ieri 15 maggio la giunta comunale ha approvato un provvedimento con il quale proseguono alcune misure eccezionali per contribuire a contrastare, anche in questa fase di riduzione del numero dei casi, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, nella considerazione che i prossimi giorni, a partire dal 18 maggio, saranno caratterizzati da una ripresa di molte attività. In concreto è stata prorogata fino al 31 maggio la delibera del marzo scorso (n. 83) relativamente all'utilizzo dei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu. Dal 1° giugno pertanto il pagamento della sosta sulle strisce blu ritornerà con le modalità ordinarie.

Queste le categorie che possono sostare gratuitamente, con apposita certificazione:

1. Operatore sanitario iscritto all'Ordine dei Medici, degli Infermieri, psicologi, e dei Farmacisti, dei veterinari e gli operatori sanitari

2. Giornalisti in qualità di operatori dell'informazione

3. Amministratori nello svolgimento delle funzioni pubbliche

4. Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine

5. Operatori sociali, pubblici e privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Napoli o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Napoli, indicati dalla competente Area del Comune di Napoli, oltre che dei volontari impegnati nelle attività di distribuzione pasti e beni di prima necessità ai senza fissa dimora e agli indigenti.

6. Dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione

7. Soggetto impegnato in attività connesse all'emergenza, individuato dal competente Dirigente del Comune di Napoli e per le partecipate del Comune di Napoli dai Direttori Generali

8. Dipendenti del Comune di Napoli e LSU che utilizzano il mezzo privato, anziché l'abituale mezzo di trasporto del servizio pubblico locale

9. Ulteriori categorie di lavoratori, qualora operanti presso attività produttive non soggette a chiusura, ai sensi dei vigenti dpcm.

