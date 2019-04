Striscione sull'asilo, minacce al pentito di camorra che ha rivelato i killer di Genny Cesarano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 08:30

Ha fatto due nomi in particolare e li ha indicati come esponenti del commando che uccise Genny Cesarano. Parola di Mariano Torre, ex killer di fiducia di Carlo Lo Russo, boss pentito, dopo essere stato protagonista della stagione di morte che esplose tra Miano e la Sanità (anni 2015-2016).Parla Mariano Torre, le sue accuse sono destinate ad entrare nel giudizio d'appello sull'omicidio di Genny Cesarano, il 17enne estraneo alla camorra, ucciso sotto casa a settembre di quattro anni fa.