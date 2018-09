Ospedale degli Incurabili, scalone monumentale a rischio crollo: transennato

Lunedì 17 Settembre 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 16:26

Continua lo sfascio degli edifici delle strutture sanitarie. Lo storico ospedale cittadino degli Incurabili, nel cuore del centro storico, da questa mattina ha l’ingresso principale sbarrato. Dopo il caso delle crepe nella storica “Farmacia degli Incurabili” che fu denunciato attraverso il grido d’allarme lanciato da Giuseppe Pariante, presidente del Comitato civico Santa Maria di Portosalvo, scoppia un nuovo caso al vecchio ospedale.Questa volta c’è il pericolo di crollo per il principale scalone monumentale che da questa mattina è stato recintato per metterlo in sicurezza: una situazione che fa dubitare sulla sua stabilità e che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei passanti.Dai primi accertamenti non risulta a rischio l’intero edificio con i reparti dove sono ricoverati i degenti che per il momento possono stare tranquilli e pertanto non sono stati evacuati e trasferiti in altri nosocomi cittadini. Tra i familiari dei degenti non mancano critiche e c’è chi punta il dito contro la scarsa o mancata manutenzione ordinaria, è incredibile che nessun segnale evidente lasciava presagire una simile situazione di pericolo.Lo storico ospedale degli Incurabili, fondato nel 1521 da Maria Lorenza Longo che volle tener fede ad un voto fatto quando era vittima di una malattia che l'aveva paralizzata.Il complesso attesta un'attività umanitaria e sanitaria rivolta all'assistenza dei cosiddetti malati incurabili. Vi operò nel decennio francese Santa Giovanna Antida Thouret insieme alle sue Figlie della Carità.