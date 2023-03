«Scusaci, Diana. Scusaci se non ce ne siamo accorti, se non abbiamo saputo supportare il tuo dolore». Così ieri, al termine di una marcia silenziosa in ricordo della studentessa di Somma Vesuviana che ha scelto di morire a 27 anni, probabilmente proprio perché non aveva completato il ciclo di studi, ha concluso il suo intervento Daniela Baselice, presidente del consiglio degli studenti della Federico II.

Tutte le rappresentanze delle sigle studentesche, qualcuno portando con sé un mazzo di fiori con un biglietto - «Ciao Diana, i tuoi colleghi» - hanno marciato dalla sede centrale di corso Umberto I fino alla sede di via Porta di Massa del dipartimento di studi umanistici, che Diana aveva frequentato, quella dove aveva dato tanti esami. Le mancava quello di Latino 2 ma a casa, alla sua famiglia, aveva detto di essere prossima alla tesi e per martedì scorso era tutto pronto per la festa di laurea in lettere moderne.

Non ha retto Diana, e il giorno prima di quel giorno fatidico anche la festa era pronta si è buttata giù in un dirupo nella sua Somma Vesuviana, dove poi l'hanno ritrovata due giorni dopo. Tutto ripreso dalle videocamere di sorveglianza di un locale vicino. Oggi pomeriggio alle 15 si terranno i funerali, nella chiesa di Santa Maria del Pozzo, con una funzione religiosa officiata dal parroco Nicola De Sena, la comunità si riunirà intorno alla famiglia, la mamma, il papà, la sorella.

Ieri invece, a Napoli, nelle strade che Diana aveva tante volte percorso per raggiungere la sua facoltà, tanti studenti si sono radunati per l'ultimo saluto alla collega e, alla fine, è stata la Baselice a dar voce al sentimento corale, parlando per tutti. «Io non conoscevo Diana ha detto la presidente del consiglio degli studenti federiciani ma ho conosciuto tanti colleghi che si sono sentiti demoralizzati, spaesati, sfiduciati. Tanti che hanno visto in un esame uno scoglio insormontabile e so bene cosa voglia dire provare a giocare tutte le proprie carte per cercare, in un modo o nell'altro, di aggirare, scavalcare, scalare quello scoglio. Tanti che hanno iniziato a credere di essere un peso per la propria famiglia, finendo per convincersi erroneamente di dover dimostrare loro qualcosa per non far venire meno l'affetto e che solo una laurea avrebbe potuto renderli fieri». E poi l'appello: «Non chiedete più ai giovani studenti: quanti esami ti mancano? Non chiedetegli più: manca ancora molto per la laurea? A quando la festa? Davvero sei stato bocciato di nuovo? Perché è goccia dopo goccia che il vaso si riempie fino a traboccare». Infine, le scuse, a Diana e a tutti: «Scusateci se non siamo riusciti a far sì che non accadesse di nuovo», e uno scrosciante applauso.

La comunità di Somma Vesuviana è attonita e saranno in molti oggi, per l'ultimo saluto, a raggiungere la chiesa monumentale francescana di Santa Maria del Pozzo e il parroco, don Nicola, al quale toccherà l'omelia, commenta: «Esprimo tutta la mia solidarietà alla famiglia Biondi, può accadere a chiunque, in qualunque città. C'è necessità di un supporto per i giovani». Dopo, la giovane donna che per appena 26 anni ha portato fieramente un nome dalla radice antica, «persona che splende», riposerà nel cimitero di Somma Vesuviana.