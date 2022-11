Violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all’interno di un luogo di istruzione frequentato dalla vittima. È questo il reato di cui dovrà rispondere G. M., sessantaquattro anni, tecnico di laboratorio presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II, arrestato, ieri mattina, dai carabinieri perché accusato di aver molestato, nel corso di diversi anni, non meno di sei studentesse.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli, è frutto di una complessa attività investigativa iniziata l’autunno scorso quando, una delle vittime, una studentessa al primo anno di Biologia, aveva deciso di denunciare le ripetute molestie cui il tecnico di laboratorio l’aveva sottoposta. Un incubo iniziato una mattina di novembre quando la ragazza, arrivata in Facoltà prima del normale orario delle lezioni, aveva conosciuto quello che si sarebbe rivelato, secondo il suo racconto, un predatore.



La chiacchierata cordiale del primo incontro, ben presto, avrebbe lasciato il posto agli approcci sempre più incalzanti dell’indagato che avrebbe più volte «allungato le mani» mettendola a disagio al punto, per qualche giorno, di decidere di entrare da un ingresso secondario pur di non incontrarlo. Tuttavia, dopo circa una settimana dal primo contatto i due si ritrovano di nuovo faccia a faccia. Ed è in questa occasione che la vera natura dell’uomo sarebbe venuta fuori. Con la scusa di mostrarle gli orari di alcune lezioni, l’indagato, anche candidato alle elezioni regionali, l’avrebbe attirata in un’aula deserta dove l’avrebbe più volte palpeggiata. Non solo. Quando la vittima avrebbe tentato di allontanarsi l’uomo l’avrebbe afferrata e costretta a sedersi sulle sue ginocchia. A mettere fine al tutto, però, è stato il provvidenziale arrivo di una collega dell’indagato. Quest’ultima, una dei testimoni dell’indagine, ai carabinieri racconterà che quando la ragazza ha lasciato l’aula aveva lo sguardo «perso nel vuoto».

Un dramma quello vissuto dalla giovanissima vittima che, però, è finito quando, sulla spinta dei suoi genitori e del suo fidanzato, ha deciso non solo di sporgere denuncia ma anche di allertare gli organi universitari e, in particolare, il Comitato Unico di Garanzia. È l’inizio di un effetto domino. Le verifiche interne alla facoltà si è scoperto che, già in precedenza, erano arrivate allo Sportello di Ascolto circa una trentina di segnalazioni sui comportamenti poco corretti dell’indagato. La voce su quanto stava accadendo in facoltà, però, si propaga come un incendio soprattutto grazie alla testimonianza della giovane vittima che, dopo essersi rivolta ai carabinieri, contatta anche i rappresentanti di istituto. È un passaggio fondamentale sia per le indagini sia per tracciare il profilo dell’indagato. Si scopre, infatti, che già alcuni mesi prima l’uomo era stato sospeso per la denuncia di una studentessa. Sospensione che, però, non aveva digerito. Attraverso un suo profilo social l’indagato aveva lanciato una vera e propria invettiva contro “le paladine represse della castità e della moralità contro il maschio stupratore”. Inizia un tam tam tra gli studenti con continui inviti a segnalare eventuali abusi subiti. Gli appelli non cadono nel vuoto e, oltre alla prima ragazza, altre prendono coraggio e si fanno avanti.



Tra queste anche una ex studentessa, ormai laureata, che ricorda dei palpeggiamenti subiti diversi anni prima dell’indagato. Sono tante le testimonianze che finiscono nell’indagine dei militari del Nucleo Investigativo. C’è chi racconta di essere stata palpeggiata mentre era impegnata in una prova al microscopio, c’è chi parla di carezze lascive e indesiderate ricevute durante le sessioni di laboratorio e c’è chi anche racconta di come, in modo brusco, si sia sottratta alle attenzioni dell’indagato.

Un comportamento che, a quanto pare, è durato per anni grazie al silenzio terrorizzato delle vittime. All’indagato, tuttavia, non sempre è andato tutto bene. In un’occasione, infatti, avrebbe fatto i conti con la rabbia del fidanzato di uno delle vittime che, dopo avergli chiesto spiegazioni sul suo comportamento, non ha esitato a prenderlo a pugni. Un episodio che, però, il predatore ha preferito lasciar cadere nel vuoto per non attirare l’attenzione su di sé.