Napoli, studenti e docenti per Mia Filippone: il ricordo a San Giovanni a Teduccio

Studenti e docenti di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, ricordano Mia Filippone, vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune di Napoli scomparsa sabato scorso. Il saluto sentito e commosso arriva dalla comunità scolastica dell'istituto comprensivo 46 Scialoja Cortese di Napoli Est in un giornata dedicata alla legalità e alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia.

La giornata - svoltasi nel cortile del plesso di via Comunale Ottaviano - arriva a conclusione delle attività estive che hanno coinvolto alunni, docenti e realtà associative della zona orientale nell'ambito di diversi progetti. In particolare, il "Summer camp" ha messo insieme oltre centoquaranta alunni dai cinque ai tredici anni impegnati in diverse settimane in attività motorie, musicali, grafico-pittoriche e teatrali. I giovani sono stati protagonisti, altresì, di uscite didattiche e altri appuntamenti attraverso i quali sono stati declinati i valori della legalità e del rispetto delle regole. Coinvolti anche una trentina di genitori in un laboratorio di informatica. I vari progetti sono stati finanziati con i fondi Scuola Viva, Scuola Viva in quartiere, PON FSE, MOF.





«Il campo estivo ha avuto come sfondo integratore la legalità e quest’ultima si nutre anche della memoria delle persone belle e speciali che in vita hanno testimoniato concretamente un appassionato impegno civico: Mia è stato un fulgido esempio in tal senso», spiega Rosa Stornaiuolo, dirigente scolastico dell'istituto 46 Scialoja Cortese di Napoli Est, nel raccontare l'evento al quale hanno preso parte Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio), oltre i giovanissimi e i genitori del quartiere, docenti e personale della scuola.

La Filippone ha visitato l’istituto comprensivo di San Giovanni nel corso delle festività natalizie proprio in qualità di assessore con delega alla scuola apprezzando il lavoro svolto dall’intera platea scolastica di San Giovanni a Teduccio. «Donna forte, competente, appassionata e generosa è stata sempre vicina a tutti i cittadini ed, in particolare ai più deboli. È stata costantemente accanto agli studenti in tutte le occasioni sostenendoli e spronandoli a fare meglio, a non accontentarsi mai dei risultati conseguiti. Ricordo le sue visite ai laboratori attivati durante la sospensione delle attività per le vacanze natalizie e la sua gioia nel vedere una scuola sempre aperta che offrisse ai giovani un variegato paniere di opportunità apprenditive e di socializzazione», racconta la preside Stornaiuolo che aggiunge: «La ricordo al mio fianco nelle battaglie per la messa in funzione degli impianti elevatori in modo da rendere accessibile la scuola a tutti nonostante le difficoltà motorie; ricordo un suo intervento tempestivo alle 6,30 del mattino del 1° febbraio per far sì che una squadra speciale di Asia rimuovesse, all’interno del cortile del plesso Scialoja, cumuli di materiali organici esito di precedenti interventi di potatura in modo che genitori ed alunni potessero agevolmente accedere all’hub vaccinale»,







Una presenza costante ed affettuosa: «Come cancellare l’immagine dei suoi occhi fieri ma commossi nell’ascoltare il coro della nostra scuola in occasione della manifestazione “Onda musicale” ed ogni qualvolta intonasse il proprio inno “Un futuro migliore”?», sottolinea la dirigente dell’istituto di Napoli Est, che aggiunge: «In quel futuro migliore, soprattutto per i più fragili, Mia ci credeva davvero e si impegnava ogni giorno in prima persona per realizzarlo: noi che siamo rimasti qui, sgomenti ed orfani, abbiamo il dovere di custodire ed alimentare quell’impegno appassionato», conclude Stornaiuolo.

Mia Filippone ha insegnato per molti anni latino e greco in diversi istituti scolastici. Vincitrice del concorso di dirigente scolastico, dal 2007 è stata preside dell’istituto “Marie Curie” di via Argine a Ponticelli, successivamente del polo umanistico “Antonio Genovesi” e del liceo classico “Jacopo Sannazaro” di Napoli. Negli anni della sua esperienza di dirigente scolastico ha promosso e sostenuto numerosi progetti volti all’arricchimento della proposta educativa delle scuole da lei dirette, ha costituito reti di collaborazione con Istituzioni pubbliche e con la realtà del privato produttivo e del privato sociale, ha coordinato la rete di scuole degli ambiti scolastici 12 e 14 della Città Metropolitana, ha curato la formazione di docenti e di dirigenti, ha svolto incarichi per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Una persona apprezzata per il suo impegno di docente, di preside e di amministratore locale a Palazzo San Giacomo alla quale è stato dedicato un minuto di silenzio, una performance dei giovanissimi e le parole della dirigente Stornaiuolo e del presidente Fucito in una giornata fortemente simbolica come quella del 19 luglio dedicata alla memoria.