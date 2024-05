Napoli, gli studenti dell'Itis Ferraris protagonisti di una serie social

Arriverà al suono della campanella del 16 maggio nel cortile dell’Itis Galileo Ferraris di Napoli, il van di Will Media per la prima delle sette tappe di “Future on the road”, una miniserie social che intervisterà i ragazzi, i professori, le aziende su temi quali orientamento, skill mismatch, mercato del lavoro, DE&I, mix generazionale e innovazione.

All’undicesima edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco, nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo della produzione, quest’anno infatti si aggiunge la serie social di cui saranno protagonisti gli studenti dell’Istituto Ferraris.

All’interno del progetto TecnicaMente, i ragazzi parteciperanno a sessioni di coaching dedicate per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro e, nella versione 2.0, si sfideranno nella presentazione di progetti commissionati loro dalle imprese del territorio.

I progetti consistono nella risoluzione di uno specifico problema legato all’ambito produttivo.

Nel caso dell’ITI G. Ferraris, gli studenti sono stati chiamati a realizzare un supporto alle donne con un chatboat per l’educazione finanziaria, un gioco esperienziale in Pixel Art sulla disparità di genere, un portale-forum in cui donne possono confrontarsi su alcuni temi, un dispositivo che cambia colore dell'abito in base all'umore e al contesto, un frigorifero intelligente che ti avvisa quando prodotto sta per scadere e un pannello solare ad aria per riscaldare la temperatura.

Le aziende del territorio in giuria sono Abete, Tecno, Elevateur, Marelli, Indaco, Magnaghi.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di vistare le imprese, in particolare le linee di produzione, per poterne apprendere direttamente le esigenze e le richieste. Sono stati coinvolti in percorsi di mentoring tenuti direttamente dai responsabili tecnici delle aziende che hanno fornito loro anche il materiale necessario per l’elaborazione del progetto. Hanno inoltre affrontato poi vincoli di budget e di tempistiche per provare a cimentarsi con reali esigenze aziendali.

TecnicaMente ha nel corso degli anni coinvolto oltre 550 scuole su tutto il territorio italiano, 11.000 studenti e 3.700 aziende portando all’assunzione, nel 2023, di oltre 500 giovani.

«La formula di TecnicaMente non solo permette una conoscenza e un’interazione diretta tra scuole, aziende e studenti, ma fornisce un’esperienza molto concreta per i ragazzi che hanno l’occasione di mostrare competenze, creatività, capacità di adattamento. Offre inoltre alle aziende la possibilità di conoscere meglio i talenti per un eventuale inserimento in organico che negli anni ha portato all’assunzione di centinaia di giovani brillanti direttamente dai banchi di scuola» – ha dichiarato Veronica Campogiani, Talent Attraction & Academy Partership Manager di The Adecco Group Italia.