Napoli, gli studenti pro Palestina calano striscione sul tunnel Vittoria

«Bernini, Piantedosi e la Crui uniti per il genocidio».

È l'accusa della rete degli Studenti uniti per la Palestina comparsa su un grande striscione calato in mattinata sull'ingresso della galleria Vittoria a Napoli.

Secondo i manifestanti, da giorni accampati con le tende nella sede di Lettere della Federico II, la ministra dell'Università, il suo collega dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che oggi si riuniranno per parlare di quanto sta accadendo negli atenei, devono impegnarsi a rescindere subito gli accordi con le università israeliane.

«Un messaggio chiaro - si legge in un comunicato della Rete - per dire che non arretreremo dinanzi alla repressione con cui vorrebbero colpirci: le immagini del genocidio in corso in Palestina ci impongono di lottare strenuamente».