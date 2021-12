Napoli, stupra ragazza nel vicolo e la filma: la vittima lo fa arrestare

Avrebbe stuprato una ragazza e, mentre la violentava, l’ha filmata con il suo smartphone e poi inviato il video in una chat. Un’altra violenza sessuale ai danni di una ragazza nel pieno centro storico di Napoli, stavolta con l’aggravante che il presunto stupratore ha anche filmato l’atto violento e andava in giro a vantarsene. È avvenuto sabato notte in vico Candelora, strada della movida a due passi dall’università Orientale e il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati