Stupro nella stazione della Circum, la verità della 24enne: «Io, violentata perché ingenua»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla con pacatezza e tranquillità. Forse perché la rassicura rispondere alle domande a telefono, senza avere davanti il suo interlocutore. La ragazza 24enne di Portici, che il 5 marzo scorso subì violenza in un ascensore della Circumvesuviana dai tre giovani di San Giorgio a Cremano, descrive il suo stato d'animo, parla delle sue prossime intenzioni nel procedimento e commenta le decisioni dei magistrati che, finora per due posizioni su tre, hanno deciso la scarcerazione dei ragazzi.«Sono convinta che si sia trattato di un equivoco, che esistono prove a sufficienza che dimostrano come io sia stata vittima di una violenza. E il referto medico che lo accerta ne è il suggello definitivo».«Penso che si sia data scarsa importanza alle prove, che si siano interpretati in modo non veritiero i filmati registrati dalle telecamere nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Si è confuso un mio iniziale atteggiamento di gentilezza con un inesistente consenso sulla violenza».«Sono stata gentile, perché avevo creduto alla sincerità delle scuse che mi avevano chiesto dopo un precedente tentativo di violenza. In genere, sono sempre disposta a dare fiducia al prossimo, forse con eccessiva ingenuità e scarsa diffidenza. Questa mia benevolenza nei confronti dei miei carnefici è stata scambiata per consenso, che non c'è mai stato. Non credevo davvero che arrivassero a spingermi nell'ascensore per fare quello che hanno fatto».