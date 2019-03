Stupro nella stazione della Circum, sul web minacce agli indagati: «Evitate di uscire di casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:00

Il reato contestato è grave e odioso e il provvedimento di scarcerazione deciso dai giudici del Riesame nei giorni scorsi, mentre le indagini sono ancora in corso e si è in attesa del deposito delle motivazioni, ha causato nell'opinione pubblica una reazione istintiva che sta alimentando l'odio sui social. I profili Facebook dei tre giovani indagati per lo stupro avvenuto in un ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano sono stati visitati da centinaia di persone che hanno lasciato commenti durissimi, offese, addirittura minacce: «Fossi in te non uscirei più di casa» e più esplicite minacce di morte. I messaggi aggressivi sono stati rivolti anche all'indirizzo degli avvocati del collegio di difesa degli indagati.