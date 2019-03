Claudia e l'incubo del 5 marzo: «Pentita di avere denunciato chi mi ha stuprato nella Circum»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 07:55

Come rivivere il dramma di quel 5 marzo una seconda volta. È questo lo stato d'animo di Claudia, la 24enne vittima del presunto stupro della Circum di San Giorgio a Cremano, costretta ora ad assistere alla scarcerazione da parte del Riesame dei ragazzi che lei stessa aveva identificato come i suoi aguzzini. Uno a uno, settimana dopo settimana. La giovane ha così deciso di rompere il silenzio e far sentire anche la sua voce, proprio mentre il vento garantista stava cominciando a prendere il sopravvento tra i vicoli della città. «Non capisco perché stia succedendo tutto questo - dice -, non mi spiego perché chi è chiamato a giudicare stia dimostrando di non credere alla mia versione dei fatti».