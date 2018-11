I «fantasmi» della Tari: al Comune di Napoli sconosciute 30mila famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Novembre 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 23:03

Un’antica piaga, da sempre nota, e un’altra conosciuta recentemente. L’evasione sui tributi locali fa registrare numeri sempre ragguardevoli. Il più alto tasso di evasione riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, che viene pagata ogni anno da circa la metà dei contribuenti napoletani. Un dato che resta sostanzialmente immutato da molti anni, con una percentuale del 50%, che viene calcolata in rapporto al numero di utenze alle quali vengono inviati ogni anno gli avvisi di pagamento. E da qualche settimana sono note all’amministrazione anche le cifre relative a coloro che non hanno mai nemmeno ricevuto un avviso di pagamento, semplicemente perché i loro immobili – abitazioni o negozi che siano- non sono mai stati registrati ai ruoli Tarsu. Da una parte c’è dunque l’evasione tradizionale, praticata da proprietari di case o locali commerciali regolarmente iscritti ai registri comunali, dopo l’atto di acquisto o una voltura.