Sub in risalita travolto e ferito da un gommone nel golfo di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 19 Agosto 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sub di Pozzuoli è stato investito da un gommone di circa nove metri, ieri verso le 14, nelle acque prospicienti l'isolotto di San Martino nel canale di Procida. Sull'accaduto stanno svolgendo le indagini la Guardia Costiera di Baia, diretta dal comandante Rinaldi, e quella dell'ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, coordinata dal comandante Pichierri. Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dalla capitaneria sembra che il sub, un 48enne puteolano che era giunto in zona su un altro natante in compagnia di un gruppo di amici, era in fase di risalita quando è stato urtato dall'imbarcazione, su cui viaggiavano quattro persone.