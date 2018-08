CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Agosto 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 09:58

«Se adesso ho paura? Abbiamo sempre paura, quando lavori in mezzo alla strada e non hai nessuno a proteggerti, funziona così. Deve succedere il peggio, perché qualcuno intervenga. Lunedì, se non fosse stato per l'intervento dei vigili, forse non sarei tornato a casa, sarei rimasto lì a terra. Non voglio neanche pensarci». Antonio G., 60 anni tra due mesi, in Anm dal '97, è l'ausiliario del traffico aggredito da tre parcheggiatori abusivi lunedì mattina, mentre stava controllando le auto in sosta sulle strisce blu ai Cavalli di Bronzo, la stradina che collega piazza Municipio a via Acton, alle spalle del Maschio Angioino. Un giro di routine in un'area sensibile, dove la presenza dei guardamacchine illegali è pressoché fissa, tanto che anche la sera prima Antonio era stato minacciato da quei tre, ma mai si sarebbe aspettato la reazione di lunedì, quando l'extracomunitario, dopo averlo insultato, e mentre si attendeva l'arrivo della polizia locale, l'ha colpito con pugni al volto e alle braccia. I tre sono stati poi fermati dai vigili e processati ieri mattina con rito direttissimo. Mentre l'ausiliario è stato soccorso e portato all'ospedale Pellegrini dove è stato refertato con 7 giorni di prognosi, salvo complicazioni. C'era anche Antonio in aula, assieme ad altri colleghi, ieri mattina. Non è stato chiamato a parlare, ma ha ascoltato in silenzio le parole del magistrato quando ha letto il dispositivo.«Non lo so. Non sono abituato a queste cose. Certo una risposta forte ci vuole, perché altrimenti non cambia mai niente. Sono contento, però, che quelle persone siano fuori, perché non hanno neanche gli occhi per piangere. Ma è importante che chi fa quella vita capisca che bisogna avere rispetto degli ausiliari del traffico e che non ci si può lasciare andare a certi atteggiamenti e alla violenza. Noi facciamo solo il nostro mestiere».«Sì. E poi anche il giorno dopo».«Che loro devono lavorare. Ma anche un sacco di parolacce. C'è stato un gran caos e c'era traffico dappertutto. Era difficile chiamare la polizia. Avrebbero avuto difficoltà ad arrivare in tempo. Per fortuna c'era la polizia municipale vicino».«Se non fosse stato per loro, sarebbe potuto accadere il peggio».«No, una volta avevamo la polizia municipale sempre a nostro supporto. Andavamo assieme dappertutto e ci sentivamo protetti. Poi più nulla. Per diversi anni noi ausiliari del traffico siamo stati abbandonati. I vigili intervengono su chiamata, ma bisogna dire che lo fanno sempre subito. Mentre solo da poco sono state riattivate le operazioni congiunte».«Deve sempre esserci una pattuglia in zona. Non c'è dubbio su questo».«No, certo c'è sempre il timore, ma questo è il mio lavoro. Cosa dovrei fare? Non andare più a lavorare? Vorrà dire che invece di andare in coppia, saremo in tre, per stare più sicuri».