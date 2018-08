Sabato 25 Agosto 2018, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 20:58

La porta chiusa a chiave da un lato, i poliziotti che stavano arrivando dall’altro. Si sono ritrovati intrappolati Emanuele Sansone e Salvatore Pugliese, 28 e 30 anni, entrambi di Fuorigrotta e con precedenti per furto, che nella notte si erano intrufolati per rubare in un appartamento di via dell’Epomeo, a Soccavo. I due si erano arrampicati sui tubi fino al quarto piano ma erano stati notati da alcuni passanti che avevano allertato le forze dell’ordine. Erano le 3.30 circa, sul posto si sono precipitate le volanti del commissariati San Paolo e Pianura che, individuato l’appartamento, hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco per raggiungerlo dall’esterno. Così, mentre una pattuglia teneva d’occhio l’edificio, bloccando una delle vie di fuga, l’altra saliva verso l’appartamento. I due non hanno opposto resistenza. Processati per direttissima per tentato furto, Pugliese è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, Sansone a 1 anno e 4 mesi, entrambi agli arresti domiciliari.