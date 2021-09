Napoli, il ponte dei suicidi: reti e recizioni per fermare la catena di tragedie al Virgiliano

L’ultima tragedia è avvenuta domenica scorsa, nel giorno di San Gennaro: una persona ha deciso di togliersi la vita e l’ha fatto lanciandosi nel vuoto dal ponte di Viale Virgilio, quello che conduce verso il parco Virgiliano. Non scenderemo in nessun particolare, non diremo nemmeno se era un uomo o una donna perché il dolore di certe tragedie non va amplificato sulle colonne dei giornali. Però quello di domenica scorsa è il quarto tragico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati