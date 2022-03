Napoli, tragedia al rione Don Guanella: trovato senza vita a 12 anni dai genitori

A 12 anni trovato senza vita dai genitori. La tragedia si è consumata al Rione Don Guanella, nella periferia nord di Napoli. Un «ragazzo solare e aperto», così conoscenti e amici del quartiere ricordano L., che sarebbe stato trovato dalla madre e dal padre, che erano andati a prenderlo per mangiare un panino in un noto pub della zona.

Ma lui ha preferito tornare a casa, dove il papà avrebbe poi trovato il figlio impiccato in bagno. Vana la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli: per il bambino non c’è stato nulla da fare. Una notizia terribile che ha sconvolto l’intera comunità, tra Miano e Scampia. Intanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno analizzando la dinamica dell’accaduto e il cellulare della vittima.

