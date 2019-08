Dramma nel Napoletano: 26enne litiga con la famiglia e s'impicca in cantina

Mercoledì 21 Agosto 2019, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di soli 26 anni si è tolto la vita in via Marano-Pianura, nel territorio di Marano. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri della locale compagnia.Il corpo senza vita del giovane è stato trovato dai suoi familiari in una cantinola attigua all'edificio in cui risiedono i genitori. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il ragazzo si sia impiccato.Nella serata di ieri, sempre secondo quanto appurato dagli inquirenti, avrebbe avuto forti contrasti con alcuni familiari. I militari dell'Arma di via Nuvoletta, coordinati dal capitano Gabriele Lo Conte, stanno approfondendo il caso.