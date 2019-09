Choc a Napoli: ex generale dell'Esercito in pensione si uccide con un colpo di pistola a 95 anni

Lunedì 2 Settembre 2019, 12:26

Si è ucciso con un colpo di pistola al petto nella sua auto, dove poi è stato ritrovato con l'arma. L'uomo, un 95enne napoletano, ex generale dell'Esercito in pensione, s'è tolto la vita con la pistola che deteneva legalmente.I soccorsi del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano e sull'evidenza del suo suicidio non c'è nessun dubbio, come confermato dai carabinieri della sezione Stella che sono intervenuti sul posto in via Colonnello Carlo Lahalle, nel quartiere Vicaria.Le motivazioni alla base del gesto non sono ancora chiare e non è stato possibile capire se l'azione fosse stata meditata da tempo.