Napoli, suicidio al Vomero: anziano si toglie la vita con un colpo di pistola in casa

Si è tolto la vita mentre era in casa propria, usando la pistola che deteneva legalmente. È accaduto questa mattina al Vomero, dove un 88enne napoletano si è ucciso ed è stato ritrovato esanime dai familiari.



Sul posto, in una palazzina in via Morghen, è intervenuto il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'anziano e le volanti del commissariato di Polizia del Vomero.



In merito alla natura dell'episodio non vi è alcun dubbio in quanto, dagli accertamenti delle forze dell'ordine, si è trattato di suicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA