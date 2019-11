Napoli, studentessa muore suicida a Parigi: s'è lanciata da un'aula dell'Università Sorbonne

Tragedia a Parigi: una giovane napoletana, Niva Congedo, poco più che ventenne, si è tolta la vita lanciandosi da un'aula della Università Sorbonne, dove da tempo frequentava un corso di laurea. La notizia è rimbalzata immediatamente tra gli amici e conoscenti della ventenne, nata e residente a Posillipo. Indagini in corso da parte della Gendarmerie, anche se - al momento - ci sarebbero pochissimi dubbi sulla ricostruzione di un gesto suicida.

Ulteriori accertamenti sono in corso: gli investigatori avrebbero già eseguito una perquisizione nell'appartamento in cui risiedeva la giovane, che - a quanto risulta - non avrebbe lasciato alcun biglietto né messaggi in cui si spiegava la decisione di compiere il gesto estremo del suicidio.

