Una miscela infernale di frustrazione, rancore, odio: doveva esserci questo e tanto altro negli abissi della mente di Evgenia Davydkin, 31enne madre di una bimba di 4 anni, per portarla a uccidere di...

Anche un solo spinello di marijuana può causare modifiche al cervello di un adolescente. È il risultato di uno studio appena pubblicato sul Journal of Neuroscience....

Una giovane mamma, Nadezhda Yarych, è indagata per aver fatto ingerire al figlio di otto mesi della vodka. Ma l'accusa più grave è quella di averne provocato la morte (il 5...

Accade in piazzetta Orefici, pieno centro storcio a Napoli. Il distacco di una porzione di stucco di copertura di un palazzo, svela un pregevole volto in altorilievo. Il caso non è sfuggito...