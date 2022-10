Sono attimi concitati quelli che stanno vivendo vigili del fuoco, polizia e 118 sul raccordo Pianura-Vomero della tangenziale. Lo riporta la pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate, con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Dalle 7:30 di questa mattina, un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto. Pare si stesse dirigendo al lavoro con il furgone di servizio quando si è fermato sul ponte, scavalcando la recinzione. Alcuni passanti lo hanno notato e allertato le forze dell’ordine. Un maresciallo dell’arma e un psicologo stanno trattando con lui.

Da quanto emerge, l’uomo si trova su quel ponte per problemi con la sua consorte, a detta sua, non risolvibili. Sul posto sono presenti i familiari. Il giovane ha urlato contro i vigili del fuoco: «Se mettete il telone, mi butto giù, non vi permettete!»

L’equipaggio della postazione 118 del Loreto Crispi è pronto a intervenire.

Il Corriere di Pianura riporta in un post su Facebbok che la rampa di accesso di via Montagna Spaccata è stata chiusa. Sui social, persone riportano di essere rimaste bloccate una-due ore nel traffico.

Alle ore 13:00, l'approccio dei vigili del fuoco è fallito. A quanto pare, un vigile del fuoco ha provato ad avvicinarsi con l’autoscala. L’uomo, vedendo il tentativo, ha fatto il gesto di lanciarsi. È stata immediatamente ritirata la scala.

Alle ore 13:55, i vigli del fuoco aprono il gonfiabile e l’uomo incomincia ad allontanarsi camminando sul bordo del ponte.

Alle ore 14:03, la stanchezza si fa sentire, l’uomo dopo sette ore in piedi si inginocchia sul bordo del viadotto. La situazione si fa sempre più critica.