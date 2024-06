Il recupero di diversi spazi abbandonati di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, troverà sostegno nei privati. L'ambizioso e complesso piano di rigenerazione è bloccato da anni tanto che ampie aree del popoloso quartiere sono ridotte in pessime condizioni tra rovi e cumuli di rifiuti. La svolta dovrebbe arrivare con il PRU, programma di recupero urbano, che il Comune intende concretizzare anche grazie alla vendita di terreni e superfici incolti.

APPROFONDIMENTI Napoli, pericoli nel Bronx di San Giovanni Napoli, un'insegna speciale per ricordare Ciro Colonna Napoli, piazza Bisignano a Barra diventa un cantiere: restyling da 100mila euro

La scelta dell’alienazione di proprietà comunali del PRU Ponticelli è messa nero su bianco nel Piano esecutivo di gestione 2024 approvato dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi. Nel documento è specificato che possono andare ai privati le zone della cosiddetta “fascia CIS” di Ponticelli, ossia i suoli incastrati tra via Argine, via Malibran, via Coppi, via Napolitano e via Sallustro.

La vendita di questi terreni porterebbe nelle casse del Comune di Napoli circa nove milioni e 199mila euro: è il prezzo di cessione stimato dagli uffici di Palazzo San Giacomo che, però, potrebbe essere più sostanzioso dopo il ricalcolo che avverrà con l'aggiornamento e l’approvazione del progetto. L'iter, ancora in corso, prevede che nel 2025 si avviino le gare per i lavori in quattro suoli da rigenerare: si inizia proprio dalle estensioni della "spina CIS" posta a ridosso del parco comunale De Filippo, del PalaVesuvio e degli uffici dell'azienda ABC.

Più in generale il PRU Ponticelli prevede azioni di riqualificazione in nove sub-ambiti dove si realizzano abitazioni, uffici, servizi, piazze, spazi per sport e tempo libero, parcheggi e verde che si estenderà per ben 114mila metri quadrati.

Sono finanziate con 54 milioni di euro derivati dall'accordo tra Comune e Regione nel 2020. A questi si aggiungono circa 24 milioni provenienti da altri fondi pubblici. E altre risorse, circa il 25 per cento del totale dell'investimento, dovrebbero arrivare, appunto, dai privati attraverso le formule del partenariato pubblico-privato o di co-finanziamento tra enti. É previsto che questi soggetti realizzino 16mila metri quadrati di edilizia privata e sociale insieme a edifici commerciali, luoghi pubblici attrezzati a parco e sport, parcheggi e terziario. Una svolta attesa da tempo.