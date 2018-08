Venerdì 17 Agosto 2018, 16:20

Jackpot sfiorato per un giocatore del SuperEnalotto di Grumo Nevano, che nell'ultimo concorso è andato vicinissimo alla sestina esatta e grazie a un 5+1 ha portato a casa 137.956,68 euro. La vincita, riferisce Agipronews, è stata realizzata alla Tabaccheria Cristiano di Corso Mazzini 65/67. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 27,6 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.