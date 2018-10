Napoli, raid della banda del buco sventato: scoperto il foro d'accesso

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 14:48

Un colpo della banda del buco è stato sventato questa mattina in piazza Carità. I rapinatori, sfruttando vecchi cunicoli connessi alle fogne, erano arrivati a un locale in disuso attiguo all’archivio della filiale del Banco Popolare di Milano. Avevano poi ricoperto il foro nella parete con dei mattoni, probabilmente avrebbero fatto irruzione in questi giorni. L’anomalia sul muro è stata però notata da una guardia giurata durante un giro di perlustrazione stamattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Montecalvario e Decumani e gli esperti della Scientifica.Proprio ieri erano stati arrestati 12 componenti di una banda del buco: tra loro ache un dipendente del servizio fogne del Comune di Napoli, che guidava gli altri rapinatori nei cunicoli sotto il suolo.