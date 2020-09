Napoli, sversamenti e incendi sulla strada Pianura-Marano

Sembra un problema irrisolvibile quello che riguarda la strada-discarica di Pianura-Marano. Un percorso dove, lontani da occhi indiscreti, i pirati dei rifiuti continuano la loro attività indisturbati e senza sosta. Dove le aree verdi che delimitano il costone che domina Pianura, sono state trasformate in sversatoi di rifiuti “ordinari” e speciali. Dai pneumatici, all'amianto, al materiale edile, viene abbandonato di tutto tra gli alberi ed il ciglio della strada.

«Ci battiamo da anni per questa zona – afferma l'attivista Vincenzo Russo – ma senza risultati. Ci sono state denunce, segnalazioni ed interventi dei reparti ambientali della polizia locale. Ma nulla di tutto questo è servito a riportare legalità e sicurezza in questo posto. Una strada dove l'illegalità è di casa e dove ad ogni ora del giorno e della notte ci si può imbattere nel pirata di turno che lascia al suolo materiali di ogni genere. Ci siamo stancati di questa situazione anche perché, soprattutto nella stagione estiva, viene tutto raggruppato per essere incendiato nelle ore serali. Siamo in un territorio di confine che è del tutto abbandonato a se stesso e dove nessuno interviene».



Proprio per questo, comitati ed attivisti del posto, continuano a proporre la soluzione delle telecamere di sorveglianza. Installazioni dal costo ridotto e che in altri luoghi della città hanno dato risultati incoraggianti: «In altre aree interessate dal fenomeno – conclude Russo – questa è stata la soluzione migliore. Anche la spesa sarebbe minima e certamente aiuterebbe le forze dell'ordine ad individuare i trasgressori. Si deve lavorare proprio in questa direzione. Nell'individuazione di chi continua ad usare questo posto come discarica, per combattere e prevenire i futuri sversamenti».

Ultimo aggiornamento: 14:24

