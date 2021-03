Napoli, sversamenti e prostituzione nonostante la zona rossa a Poggioreale: «Bisogna intervenire subito»

Non c'è lockdown o zona rossa che tenga per i pirati dei rifiuti che, nonostante le restrizioni, continuano a sversare senza sosta. Lo fanno ad ogni ora del giorno e della notte ed in uno dei luoghi maggiormente colpiti dal fenomeno, nel quartiere di Poggioreale. La strada è quella che costeggia via Emanuele Gianturco, l'area ex Nato e l'ingresso del Rione Luzzatti.

Uno spazio verde a due passi dalla scuola e dalla chiesa di San Giuseppe Maggiore, trasformato in discarica abusiva e ricoperto da ogni genere di rifiuto. Una zona totalmente abbandonata al degrado dove neanche il giro di prostituzione sembra conoscere battute d'arresto.

«Questo è quanto vediamo ogni giorno – afferma l'attivista Giovanni Gemito – per le strade del nostro quartiere. Una delle aree più note e più abbandonate della città, dove da tempo ci battiamo per il diritto alla salute che viene calpestato di continuo. Gli sversamenti proseguono in ogni momento ed in pieno giorno. Ormai il lockdown sembra essere un incentivo per questi pirati. Più le strade sono vuote e più le attività di scarico si intensificano. Non c'è un momento di sosta ed ora, oltre che all'area ex Nato, avviene tutto all'ingresso del Rione Luzzatti».

Una strada costeggiata da marciapiedi ormai impraticabili ai margini del centro abitato. «Le persone non riescono neanche ad affacciarsi – prosegue Gemito – e questo è inaccettabile. Non abbiamo più modo di intervenire ed anche le forze dell'ordine sembrano aver allentato la presa. Abbiamo solo qualche controllo da parte della polizia locale e delle guardie ambientali, ma niente di più. Le cose non possono continuare così anche perchè al degrado si aggiunge la miseria della prostituzione. Un giro di vite inaccettabile che non riusciamo più a vedere. Ci sono anche minorenni in strada e su questo non e possibile fare sconti a nessuno. Bisogna intervenire subito prima che sia veramente troppo tardi. La vita va preservata in ogni momento e bisogna fare il possibile per riportare la legalità nel quartiere».