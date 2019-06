Napoli, sversamento sospetto sul lungomare: ​«L'acqua è diventata torbida»

Un nuovo sversamento sospetto ha interessato le acque antistanti via Partenope, all’altezza dell’ex molo borbonico, a breve distanza dalla spiaggia libera. L’acqua è diventata improvvisamente torbida e maleodorante, emanando un forte olezzo di fogna. Stando a quanto ci è stato riferito da chi frequenta abitualmente quel tratto non è la prima volta che si verifica una problematica del genere. Abbiamo inviato una nota all’Arpac chiedendo di effettuare dei rilievi volti a constatare l’eventuale tossicità del liquido sversato in mare

. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini.

Purtroppo il fenomeno degli sversamenti nel golfo di Napoli sta diventando tristemente abituale. Questo caso arriva a pochi giorni di distanza da un fatto simile avvenuto all’interno del porticciolo turistico di Mergellina. In tanti casi si tratta di sversamenti illeciti perpetrati da delinquenti che versano negli scarichi fognari dei composti che andrebbero invece smaltiti a norma di legge

.

Giovedì 13 Giugno 2019, 15:47

