Napoli svilita: se i cittadini imparano a fare da soli

C'è stanchezza e stanchezza. Esiste lo sfinimento passivo, che paralizza il pensiero e l'azione. Ma c'è anche una estenuazione attiva, creativa, che diventa la premessa per l'azione viva di una comunità che si rassegna malvolentieri. È questo secondo aspetto che sembra caratterizzare, in maniera sempre più marcata, una serie di iniziative di cittadini e piccolissimi gruppi che più dal basso non si può. Prima i professori del liceo Fonseca che, scope e palette alla mano, hanno pulito salita Ventaglieri ad apertura di anno scolastico. Poi lo staff del museo Madre, che ha bonificato via Settembrini e le scalette di via Loffredi da carcasse, sporcizia e rifiuti. Infine è notizia di ieri quel gruppo di cittadini che ha ingaggiato una persona senza lavoro per pulire le caditoie di via Arenaccia in previsione della stagione piovosa, col rischio conseguente di allagamenti di strade e negozi.D'accordo, sul piano pratico si tratta di gesti con ricadute concrete assai modeste. Poche ore o pochi giorni e tutto tornerà come prima. Visto dall'alto, quell'insieme di strade è nient'altro che un piccolo reticolo di vie che si fa fatica anche solo a distinguere nell'enorme corpo urbano di Napoli. Ma sarebbe pericoloso sminuire la portata simbolica di simili azioni. Perché se esiste una medicina contro la malattia della Realtà, è la Realtà stessa: la capacità di verificare culturalmente e concretamente le idee, senza lasciarle ondeggiare nel magma indistinto e generico dei discorsi da bar. E se è vera l'idea che dalla nostra crisi perenne non si esce se non attraverso la volontà, la responsabilità e l'identità ritrovata di una comunità orgogliosa, allora, mai come oggi, abbiamo bisogno di segni coraggiosi di rottura, di gesti forti di discontinuità dal passato.Di tentativi, anche solo abbozzati o malfermi, di mutamento radicale dello stato delle cose. Se qualcosa di forte ci dicono questi microgruppi di cittadinanza auto-organizzata, è che quello della società civile rischia di essere un mito vuoto, una leggenda cava se non viene riempita da un metodo, da un esercizio, da una regolarità. Laddove le istituzioni latitano o l'amministrazione fa spallucce, esistono singolarità che si chiamano fuori dall'incertezza, dalla indecisione, dalle esitazioni. Laddove il pubblico è oggetto di offese quotidiane e questo giornale ha disegnato negli ultimi mesi, con grande precisione, la mappa della Napoli svilita il privato prova indicare soluzioni concrete. Anzi, nemmeno le indica: le fa. Agisce. Perché capisce che il civismo si identifica con l'azione dentro il mondo. Perché comprende che vivere vuol dire non solo lanciarsi nel futuro, ma progettare il presente. Ma basterà questo per una città come Napoli? No, come detto. In condizioni di crisi come la nostra, queste sono solo le condizioni di partenza affinché cresca la domanda di una guida solida, di un orientamento amministrativo forte. Non bisogna, in altri termini, lasciare che esempi come questo diventino altra benzina sul fuoco dell'antipolitica. Semplicemente devono diventare un segnale forte affinché prenda corpo una politica nuova e diversa, con una leadership che sia davvero all'altezza della situazione. Che sappia indicare soluzioni concrete. Che sia capace di suscitare coraggio e speranza. Alimentando una tempra morale più alta, raccogliendo quelle sollecitazioni che vengono dall'esasperazione di cittadini abbandonati per ridare loro slancio e sicurezza. I cittadini che imbracciano scope e palette non sono simbolo di chiusura o rottura. Sono messaggi. Segnali che meritano di essere riempiti di contenuti specifici. E per risalire la china noi abbiamo bisogno nient'altro che di un unico contenuto: quello della verità. Di una amministrazione che abbia la voglia di imparare da questi piccolissimi gesti civici. E che trovi la forza di dire prima di tutto a sé stessa come stanno le cose, quali sono stati gli errori commessi, e quali senza lo sciocchezzaio di parole d'ordine come Rivoluzione o Città ribelle, senza le fumisterie dei troppi comizi da campagna elettorale permanente le prospettive concrete di guarigione.