Nuovo incarico per Svicom, che ha ricevuto il mandato dal promotore Gruppo Cualbu per la gestione de «La Birreria» di Napoli.



Un immobile storico per il territorio, ex-sede della fabbrica «Birra Peroni», che verrà completamente trasformato in un complesso commerciale e polifunzionale. Il progetto nasce con l'obiettivo di riqualificare uno dei punti di riferimento economico e sociale del popoloso quartiere di Miano, nella parte nord del capoluogo campano. Grazie al rinnovamento delle strutture originarie, «La Birreria» diventerà il simbolo del recupero urbano del quartiere. Accanto alle opere per la realizzazione del centro polifunzionale, l'intervento riguarderà anche l'ampliamento dell'assetto viario. L'area complessiva dell'intervento occuperà una superficie di circa 10 ettari, a soli 5 chilometri di distanza dal centro cittadino, in una zona fortemente urbanizzata e facilmente raggiungibile percorrendo l'Asse perimetrale. Rilevante il bacino d'utenza: 1 milione e 170 mila residenti.



L'apertura è prevista per la primavera del 2019. «Questo de La Birreria è un progetto molto complesso, una sfida che sta richiedendo tutto il nostro impegno ma è anche molto stimolante, perché l'area in cui sorge è stata oggetto di un'opera di profonda riqualificazione ambientale, il cui beneficio ricadrà su tutto il territorio», ha affermato Alberto Deiana, project manager e real estate executive di Mi.No.Ter. SpA. del Gruppo Cualbu.

