Il tabaccaio più rapinato di Napoli: «Armarmi e sparare? Mi difenda lo Stato»

Sabato 8 Dicembre 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 11:27

«Anche dopo la dodicesima rapina in tre anni, non ci penso nemmeno per un istante ad armarmi e - Dio non voglia - arrivare a portarmi un morto sulla coscienza. Dico no alle pistole in casa e chiedo al ministro degli Interni di provvedere al più presto all'emergenza sicurezza, destinando uomini e mezzi al sud. Qui abbiamo caserme e commissariati ridotti all'osso. E poi abbiamo tre corpi di polizia, e i vigili urbani. Possibile che l'unica soluzione sia quella di armarci? Uno stato serio non si comporta così». Dopo dodici rapine al suo bar, una perdita di 150 mila euro, Maurizio Invigorito, 37 anni di Afragola, titolare del bar tabacchi Strow al corso Meridionale, quindici dipendenti tutti regolari sottolinea, non perde la bussola e la civiltà di fronte a tanta violenza subita.