Napoli, tampone dopo le ferie: al Cardarelli la maxi fila di medici e infermieri

Prima il tampone e poi in servizio. Ospedale Cardarelli, operazione rientro sicuro dalle ferie. Lunghe file di dipendenti ieri, in ospedale, davanti alla palazzina F (ex uffici Cral) per l'esecuzione del tampone rapido antigenico al rientro dalle vacanze. In pratica i dipendenti, medici, infermieri e tecnici compresi gli operatori socio sanitari e i camici bianchi che sono a contatto con i pazienti, per rientrare al lavoro, dopo il periodo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati