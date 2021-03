Napoli, tamponi per agenti e impiegati a Poggioreale: «Il carcere è Covid free»

Sono almeno in 350 gli agenti di polizia penitenziaria che hanno deciso di sottoporsi al tampone molecolare, promosso dalla direzione generale dell'Asl Napoli 1 centro, per il controllo della pandemia all'interno delle mura del carcere di Poggioreale. Uno screening che, insieme alle misure di contenimento adottate sino ad oggi, ha dato buoni risultati. Tra i detenuti infatti, risultano solo 3 nuovi positivi ed anche il numero degli agenti contagiati – ed attualmente in isolamento fiduciario – è molto basso. Un lavoro tutt'altro che facile, come viene descritto dal direttore dell'unità operativa complessa della salute degli istituti penitenziari per l'Asl Napoli 1 Lorenzo Acampora, all'interno di un carcere complesso e sovraffollato come quello di Poggioreale.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, l'Asl chiede a ex medico del 118la restituzione di... IL CASO Napoli, immigrato con il collo rotto muoredopo un mese in ospedale:... L'INTERVENTO Napoli, rimosso altarino per il capoclanrealizzato su un'area... LE INDAGINI Torre Annunziata, aggredì una donnaper rapinarla:...

«Su 2200 reclusi – afferma Acampora – ed 800 agenti di polizia penitenziaria, 3 sole unità positive al virus sono un ottimo risultato. Inoltre il controllo dei poliziotti e del personale amministrativo, unito alla nostra immunità data dal vaccino, ci permette di affermare Poggioreale è quasi covid-free. Questo anche perchè l'assenza di colloqui, attualmente impediti dalla zona rossa, non porta alcun contatto con l'esterno e trasforma questo carcere in un piccolo mondo a parte isolato dal resto della città».

Una vera isola felice insomma, in cui il lavoro sembra non fermarsi mai e dove anche gli spazi all'interno dei padiglioni – nonostante il sovraffollamento – vengono messi a disposizione di chi necessita di rimanere in quarantena. «Il carcere è un luogo della società in tutti i sensi – dichiara il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Antonio Fullone – e le preoccupaizoni che si vivono fuori sono le stesse che vengono percipte all'interno. C'è una ragionevole ansia da parte delle persone detenute ma noi lavoriamo anche su questo. Ecco perchè sono importanti giornate come questa, in cui mettiamo al primo posto la nostra sicurezza e quella delle persone che ci sono affidate».

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA