«Siamo in quattro in casa e fare un tampone al costo di 60 o 70 euro è impossibile. Non abbiamo sostegni da parte del governo e dobbiamo pensare alla spesa di tutti i giorni. Per questo abbiamo approfittato di questa occasione». Commentano così i primi arrivati in piazza San Severo a Capodimonte alla Sanità, il primo giorno di “tampone solidale”. Una iniziativa nata dalla collaborazione tra le associazioni “Sanità diritti in salute” e Fondazione San Gennaro, con il supporto della farmacia Mele e della III Municipalità. Un vero screening di massa a prezzi calmierati (solo 18 euro per un tampone) e con la possibilità, rispettando la più antica tradizione partenopea, di poter lasciare un “tampone sospeso” per chi non può permetterselo.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Napoli, vivono in un tugurio, Sepe gli donauna casa: «Grazie... I TRASPORTI Napoli, parte giovedì la nuova retedella filovia... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, esplosione di contagi dopo l'apertura delle scuole IL CASO Napoli, spacca il naso al carabinieresulla Cumana: torna subito in...

LEGGI ANCHE Napoli, vivono in un tugurio, Sepe gli dona una casa: «Grazie ai volontari»

«Abbiamo letto di questa possibilità su internet – dicono in strada – e non abbiamo voluto perdere la possibilità di fare il test. Crediamo che sia fondamentale oggi, ma con i prezzi che ci sono fuori non riusciamo a permettercelo. Abbiamo famiglie numerose e non tutti lavoriamo. Inoltre c'è chi si è dovuto fermare ed i soldi che rimangono servono alle esigenze di tutti i giorni. E' stata una buona idea e speriamo che possa continuare per tanto tempo». Un vero successo insomma che ha attirato un gran numero di persone. Più di cinquanta in sole due ore e – secondo i responsabili – il numero è destinato a crescere. «Ci chiamano casi sospetti covid – affermano Mario Donatiello della Fondazione San Gennaro ed Angelo Melone dell'ass. “Sanità diritti in salute” – che non sono in condizione di aspettare i tempi delle Asl e che non possono permettersi un tampone in strutture private. Per questo, e vedendo le tante complicazioni di queste ultime settimane, abbiamo deciso di darci da fare. Grazie anche alla farmacia Mele, che oggi ci ha regalato i primi 2000 tamponi, siamo riusciti a partire in tempi rapidissimi e vogliamo proseguire senza perdere tempo. Crediamo sia giusto ed importante accogliere quelle fasce di popolazione meno abbienti che hanno i nostri stessi diritti. La guerra al covid va combattuta insieme e questo è solo il primo passo. Oggi intendiamo far sapere al quartiere ed alla città che ci siamo e resteremo in prima linea per aiutare chi è meno fortunato di noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA