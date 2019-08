Napoli, targa coperta da una busta per bypassare Ztl di Megaride

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:56

«Da mesi denunciamo il fenomeno dei conducenti degli scooter che coprono le targhe dei mezzi per entrare impunemente delle Ztl. Durante l’estate abbiamo documentato quanto avviene a Marechiaro dove, oramai, è una vera e propria abitudine. Il fenomeno, però, si sta estendendo. Ci è stata segnalata la foto di uno scooter con la targa coperta da una busta che sta per immettersi sul ponte di Megaride, in una zona a traffico limitato. Si tratta di un modo di fare estremamente grave, dai contorni delinquenziali, che non ha alcuna giustificazione». Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri del Sole che Ride alla I Municipalità Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli. «Abbiamo inviato una nota alla polizia municipale per rendere nota la problematica e per chiedere di adottare dei provvedimenti. Non è accettabile che alcune persone se ne infischino dei divieti, architettando addirittura delle condotte fraudolente che permettano di fare i loro comodi».