Giancarlo Siani, la targa di Napoli distrutta a pallonate: denunciati otto minorenni

Otto minorenni denunciati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli diretto dal Generale Canio Giuseppe La Gala per il danneggiamento all'esterno della Fondazione Polis, l'associazione istituita per le vittime innocenti della criminalità organizzata in via De Cesare, a Santa Lucia. I fatti risalgono al 5 marzo scorso. I ragazzini hanno preso la mira e, intenzionalmente, hanno colpito e distrutto il pannello con l'immagine della Mehari di Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985. Non una partita di pallone con qualche tiro fortuito finito sul pannello, ma i ragazzini hanno ripetutamente colpito con due palloni l'immagine dell'auto di Siani tirandogli contro varie pallonate con le mani.

I ragazzini sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza e sono eloquenti. I minori, non imputabili perché tutti di età inferiore ai 14 anni, sono tutti residenti nelle vicinanze del Pallonetto di Santa Lucia e si sono presentati alla Caserma Pastrengo accompagnati dalle rispettive mamme.

Hanno riferito - spiegano i carabinieri - di non conoscere il significato del pannello danneggiato e si sono mostrati rammaricati e pronti a risarcire il danno causato. I militari dell'Arma hanno segnalato gli 8 ragazzini alla Procura dei minorenni di Napoli. Almeno, per provare a costruire qualcosa di buono da questa brutta vicenda, verrà organizzato dalla fondazione Polis, in accordo con le famiglie dei ragazzini che si sono dimostrate collaborative, degli incontri nella sede della Fondazione per far conoscere loro e approfondire le tematiche di cui si occupa l'associazione e per insegnargli l'importanza della figura di Giancarlo Siani e ciò che il giornalista ucciso rappresenta per la città di Napoli e per la nostra Nazione.

