La commissione toponomastica del Comune di Napoli, presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris ha deciso di ricordare con una targa, che verrà apposta nel Mausoleo di Posillipo, i caduti dell'equipaggio della Caterina Costa che il 28 marzo del 1943 esplose nel porto di Napoli. La Commissione ha anche deciso di intitolare uno slargo, nei pressi di Via Paladino accanto all'Università Federico II a Maria Giuseppina Castellano Lanzara, che fu direttrice della Biblioteca universitaria. «Una figura che viene ricordata, tra l'altro, per un episodio particolarmente toccante in quanto durante il secondo conflitto mondiale mise in salvo le più importanti e preziose collezioni della Biblioteca che non chiuse mai neppure nelle giornate più tragiche per la nostra Città», si legge in una nota.

Venerdì 5 Luglio 2019, 18:45

